مصرع أديبة أردنية على يد خادمتها

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت خادمة أوغندية الجنسية على قتل مخدومتها الأديبة الأردنية أمل منصور، طعنًا داخل منزلها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الخادمة تعمل في منزل الأديبة الراحلة، منذ 13 عامًا، وحاولت مغادرة الأردن بصورة مفاجئة.

وبوصول المتهمة للمطار، طلب منها موظفو الجوازات إبراز موافقة مشغلها فأعطتهم رقم هاتف المنزل، ولكنهم حين اتصلوا بالمنزل لم يُجب أحد عليهم.

وبالتوجه إلى المنزل تبيَّن مقتل الأديبة أمل منصور فتم توقيف الخادمة ما يثير الشبهة في تورطها بهذه الجريمة.