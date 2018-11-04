دراسة تكشف عن مرض يصيب طوال القامة

لندن(صدى):

كشفت دراسة جينية حديثة، أن طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بتوسع الأوردة أو ما يسمى بـ ” الدوالي ” .

وتتمثل الإصابة بالدوالي ، في أن تصبح الأوردة منتفخة وملتوية يمكن رؤيتها أسفل الجلد مباشرة، وتكون عادة في الساقين.

وتسبب هذه الحالة ألما متوسطا كما تم ربطها بعرض جانبي أخطر هو تخثر الأوردة العميقة، والتي تكون جلطات دموية في عروق عميقة بالجسم.

وحلل الباحثون في هذه الدراسة بيانات قرابة 500 ألف شخص، بحثا عن سمات ترتبط بخطر الإصابة بدوالي الأوردة، ما قادهم إلى طول القامة كعامل خطر قوي.

وأجرى الباحثون بعد ذلك مسحا جينيا واسعا شمل مئات الآلاف من الأشخاص، وحددوا 30 جينا كثير منها يسهم في نمو الهيكل العظمي والأوعية الدموية مما يشير إلى أن الطول قد يكون سببا مباشرا للدوالي.