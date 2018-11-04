القيادة المركزية الأمريكية تعتذر للمملكة بسبب عبارة عنصرية ضد سكان الخليج
قدمت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ،اعتذارًا للمملكة، بسبب نشرها دليلًا عسكريًا يحتوي على عبارة عنصرية ضد سكان منطقة الخليج.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستراجع الوثائق ،وحذفت العبارة غير الملائمة، التي جاءت في كتيب بعنوان ” الناس والسكان ” .
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان: ” إننا نأسف على نشر مواد غير لائقة على موقعنا على الإنترنت دون مراجعة أكثر دقيقة والاعتذار لكل شخص تعرض للإساءة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20860 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي
abdul[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 26 دقيقة
ونِعم الاخ حسن منهاج، فضَحْتهم كلّهم .سواء اللي في امريكا واللي في السعودية. الكلّ مشغول بتذويب جمال الخاشقجي وبإجتماع هيئة البيعة القادم. اما هذه الاكذوبة الامركية، وحسب الاخبار التداول هنا، بأن جُلّ الشعب العربي السعودي ينحدر من سلالة الزنوج الافارقة ” Negro Blood ” فهي أكذوبة تُطبع للمرة الثالثة في الكتيب المذكور وتوزّع لكل الوحدات والافراد العسكرية الامركية المتجهة إلي المملكة العربية السعودية. وايضا يجب محاسبة المسؤولين في وزارة الدفاع السعودية لتمريرهم هذه الافتراءات دون الوقوف عليها وإخطار الأمركان بتصحيحها. ومع ذالك لا ننكر وجود مواطنون سعوديون مخلصون ومنحدرون من اصول او خليط بدم افريقي. وهذا لا يُنقِص من شئنهم ووطنيتهم.
مرة أخري تحية الإجلال والتعظيم للبطل الكوميدي والممثل القدير حسن منهاج.
qlq[ عدد التعليقات: 4209 ] نشر منذ 25 دقيقة
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وش العبارة