القيادة المركزية الأمريكية تعتذر للمملكة بسبب عبارة عنصرية ضد سكان الخليج

واشنطن(صدى):

قدمت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ،اعتذارًا للمملكة، بسبب نشرها دليلًا عسكريًا يحتوي على عبارة عنصرية ضد سكان منطقة الخليج.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستراجع الوثائق ،وحذفت العبارة غير الملائمة، التي جاءت في كتيب بعنوان ” الناس والسكان ” .

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان: ” إننا نأسف على نشر مواد غير لائقة على موقعنا على الإنترنت دون مراجعة أكثر دقيقة والاعتذار لكل شخص تعرض للإساءة ” .