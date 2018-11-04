بتوجيه الأمير.. تعليق الدراسة في مدارس الحدود الشمالية

عرعر(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إدارة تعليم الحدود الشمالية بتعليق الدراسة بمدارس المنطقة ليوم غدٍ الأحد 26 / 02 / 1440؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة وتواصل هطول الأمطار بغزارة.

وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه من توقع استمرار الحالة الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب تقرر تعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس المنطقة والقرى التابعة لها.