قُتل بسبب ” امرأة ” .. آخر المستجدات في قتل لاعب ساو باولو وقطع رأسه

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية العثور على جثة لاعب نادي ساو باولو البرازيلي ” دانييل كوريا ” ،مقطوع الرأس والأطراف، تم الكشف عن ملابسات وأسباب الحادث المأساوي.

وكشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن الدافع وراء قتل اللاعب، هو أنه كان على وشك اغتصاب زوجة القاتل وهو رجل أعمال يدعى أديسون بريتس.

وكان اللاعب دانييل كوريا مدعوا إلى بيت بريتس لحضور حفل عيد ميلاد ابنته، وادعى رجل الأعمال أنه سمع صوت زوجته وهي تصرخ طلبا للنجدة، فهرع إلى الغرفة ورأى لاعب كرة قدم عاريا من ملابسه ويحاول اغتصابها.

الجدير بالذكر أنه تم العثور على اللاعب ، في إحدى الغابات مقتولا وتعرض للتعذيب والتمثيل بجثته.

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