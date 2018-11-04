زوجة حارس النصر تعلق على الإصابة: إنني مدمرة

طلال الغامدي(صدى):

إنتابت مشاعر الحزن والأسف زوجة حارس مرمى النصر ” براد جونز ” ، اليوم السبت، والتي عبرت عنها من خلال صفحتها على موقع ” انستغرام ” ، وذلك للإصابة القوية التي تعرض لها زوجها.

وكان ” جونز ” ، تعرض لإصابة بالغة بعد ارتطام المدافع ” برونو يوفيني ” معه أثناء محاولتهم منع هدف الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الراقي.

وقالت ” الزوجة ” الموجودة بدبي: ” أشعر بأنني مدمرة لعدم وجودي بجواره الآن، من الجيد أن أطفالي لم يشاهدوا والدهم وهو يتعرض لتلك الإصابة ” .

الجدير بالذكر أن إدارة النصر أعلنت أن الحارس سيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى مدة 24 ساعة للاطمئنان عليه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها .