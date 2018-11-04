زوجة حارس النصر تعلق على الإصابة: إنني مدمرة
إنتابت مشاعر الحزن والأسف زوجة حارس مرمى النصر ” براد جونز ” ، اليوم السبت، والتي عبرت عنها من خلال صفحتها على موقع ” انستغرام ” ، وذلك للإصابة القوية التي تعرض لها زوجها.
وكان ” جونز ” ، تعرض لإصابة بالغة بعد ارتطام المدافع ” برونو يوفيني ” معه أثناء محاولتهم منع هدف الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الراقي.
وقالت ” الزوجة ” الموجودة بدبي: ” أشعر بأنني مدمرة لعدم وجودي بجواره الآن، من الجيد أن أطفالي لم يشاهدوا والدهم وهو يتعرض لتلك الإصابة ” .
الجدير بالذكر أن إدارة النصر أعلنت أن الحارس سيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى مدة 24 ساعة للاطمئنان عليه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها .
غبي منه فيه[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد بتزعل
انه زوجها فلذة كبدها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11203 ] نشر منذ 38 دقيقة
من حقها زوجها ابو عيالها الله يشفيه😊بس ليش انتي بدبي وهو عندنا😁روحي تطمني عليه بقعا تصوع ابليسش😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57642 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, حلوه هذي زوجها فلذة كبدها …….
,, الله يسعدك اخوي ,,
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 19 دقيقة
شفتـي ياجنوبية تتطمن عليه بالفـار 😅😅