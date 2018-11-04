أمانة جدة تتهم شركة المياه بالتسبب في غرق نفق الملك فهد.. والاخيرة ترد

نايف السالم(صدى):

استنفرت مختلف الجهات الإدارات في محافظة جدة طاقاتها لمعالجة أي طارئ ناتج عن هطول الأمطار التي تعم المحافظة منذ الصباح الباكر .

وأغلقت الأمانة المسار الشرقي لنفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله بسبب ارتفاع منسوب المياه، وهذا الغرق الجزئي للنفق تسبب في استنفار أمانة جدة لمعالجة المشكلة قبل أن يغرد حساب أمانة جدة متهمًا أحد مناهل الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية بذلك.

وأوضح الحساب في تغريدته: ” بسبب الضخ العكسي لأحد مناهل الصرف الصحي تم إغلاق المسار الشرقي بنفق طريق الملك فهد (تقاطع طريق الملك عبدالله) مؤقتًا، وتم إعادة فتحه بعد المعالجة وسحب المياه “.

ورد حساب شركة المياه الوطنية على تغريدة الأمانة بعد قرابة خمس ساعات بالقول: ” توضيح: يتم تصميم شبكات الصرف الصحي لتصريف كميات محدودة من المنازل، وليس لتصريف مياه الأمطار والسيول. وما حدث هنا هو نتيجة كميات الأمطار التي تم تصريفها بشكل مخالف في مناهل الصرف الصحي “.