الأرصاد تحذر من الأمطار والغبار في الرياض والباحة

حمود العنزي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبية متقدم لعدد من المناطق وهي ” الباحة – الرياض – المنطقة الشرقية ” الدمام ” ، حيث حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح مثيرة للغبار والأتربة.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 12:00 غدًا الأحد في الرياض، وتنتهي في تمام الساعة 21:00في الباحة، وفي تمام الساع 16:00، بالدمام.

ويذكر أن وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة في عدد من المناطق منها مكة المكرمة وجدة، بسبب استمرار التقلبات الجوية غدًا الأحد.