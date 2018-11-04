مصرع وإصابة 11 شخص إثر حادث تصادم على طريق الطائف- الرياض

عادل الحربي (صدى):

وقع حادث تصادم مروع وقع بين باص وشاحنة على طريق الطائف- الرياض بمنطقة العطيف، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 أخرين.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، إن غرفة عمليات مكة المكرمة، تلقت بلاغًا عند الساعة ٠٥:١٩م يفيد بوقوع الحادث، مبينا إنه تم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقة نقل غير إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.

وتابع: عند وصول أول فرقة للموقع اتضح إصابة 11 شخصًا، بينهم مواطن توفي متأثرًا بإصابته، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها وإدارة الفرز الطبي بتوزيع الحالات حسب مدى إصابتها التي تراوحت بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميعا .

وأضاف: إنه تم نقل خمس حالات إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وكذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري فيما رفضت خمس حالات نقلهم من قِبَلهم، مؤكدًا أنه تم نقل حالة الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.