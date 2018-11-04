” الأرصاد ” تكشف صحة وجود ” إعصار قمعي ” قبالة جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صحة ما يتم تداوله عن وجود ” إعصار قمعي ” قبالة محافظة جدة.

وأوضحت الهيئة، عدم صحة تلك الأنباء المتداولة، مشيرة إلى الحالة الجوية تميل للاستقرار نسبيًا حتى الساعات المقبلة.

وتشهد محافظة جدة، أمطارًا غزيرة حيث أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، تنبيهًا للمواطنين والمقيمين، باستمرار هطول أمطار في المحافظة غدًا الأحد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على محافظات منطقة مكة المكرمة.