تعليق الدراسة لا يشمل المعلمين والمعلمات
علّقت وزارة التعليم الدراسة، في مكة المكرمة وجدة، غدًا الأحد، إلا أن التعليق لم يشمل المعلمين والمعلمات وفقًا لصحيفة مكة.
وأعلنت إدارة تعليم مكة، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد نظرًا للأحوال الجوية في جميع مدارسها ومحافظاتها ” الجموم، الكامل، بحرة، عسفان، الشعيبة، وبالإضافة إلى جدة.
كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد؛ نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.
حسن الحربي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
شر البلية ما يضحك ما فائدة حضور المعلمين بدون طلاب
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 24 دقيقة
روح شف لك شقق مفروشه تتعين رئيس عليها واذا حصل وفيات بسبب السيول كان قلت احنا عممنا اجازه وبعدها يشوتوك بالشلوت
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3521 ] نشر منذ 16 دقيقة
نفسي افهم سيول و تعليق دراسة مافي طلاب ايش الفايدة من حضور المعلمين و المعلمات بس نكاية فيهم و ما نقول الا حسبي الله و نعم الوكيل