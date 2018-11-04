تعليق الدراسة لا يشمل المعلمين والمعلمات

نايف السالم(صدى):

علّقت وزارة التعليم الدراسة، في مكة المكرمة وجدة، غدًا الأحد، إلا أن التعليق لم يشمل المعلمين والمعلمات وفقًا لصحيفة مكة.

وأعلنت إدارة تعليم مكة، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد نظرًا للأحوال الجوية في جميع مدارسها ومحافظاتها ” الجموم، الكامل، بحرة، عسفان، الشعيبة، وبالإضافة إلى جدة.

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد؛ نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.