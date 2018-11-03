كاوست تناقش ” السعودية غداً ” في منتدى أسبار الدولي 2018

سعيد العجل(صدى):

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، في الدورة الثالثة من منتدى أسبار الدولي 2018، بعنوان ” عصر المستقبل: السعودية غداً ” ، والذي ينطلق اليوم برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض، في الفترة بين 4-6 نوفمبر 2018 في فندق الفور سيزونز في الرياض، بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً ومحاضراً محلياً ودولياً من 17 دولة حول العالم، من كاوست ومن كبرى المنظمات الدولية المختصة، إضافة إلى أبـرز صناع القـرار وقادة المنظمات، والشـركات الكبـرى، والخبـراء من القطاعيـن الحكومـي والخـاص.

وتأتي مشاركة كاوست كشريك استراتيجي في منتدى أسبار الدولي إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والعلميين والجهات الراعية، كما تشارك بمعرض ” من الابتكار للتأثير ” الذي يُعرف بالشركات الناشئة تحت مظلتها، في إطار جهودها في تنمية وتعزيز بيئة حاضنة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المهارات والأفكار الواعدة من الشباب الوطني، والمساهمة في تحفيز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على مجالات الطاقة، الغذاء، الماء، والبيئة، تماشياً مع رؤية الجامعة التي تتوافق مع رؤية المملكة القائمة على تعزيز دور رأس المـال البشـري، القـادر علـى الابتكار وإيجاد حلول جديدة وفعالة، تخدم الأولويات الوطنية، وتساعد في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيـق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويستعرض المنتدى هذا العام أبرز المواضيع التي تدور حول ” المستقبل ” ، ويتطرق في نقاشـاته وجلسـاته ولقاءاته وورش العمل المتخصصة والمبـادرات والفعاليـات المصاحبـة، إلـى محـاور عـدة، أبرزهـا مسـتقبل التعليـم، ومستقبل الصحة، والتقنية الصحية، ودور البيانات الضخمة فــي مجال الرعاية، ومستقبل التقنية مــن حيث حوكمــة البيانــات، وحمايتها، ومعالجة تحديات الخصوصية. بالإضافة إلى مستقبل الطاقة، من تقنيات توليدها وتخزينها ونقلها، وصولاً إلى التطبيقات الجديدة لهــا فــي مجــالات متعددة، والسياسات واللوائح المتعلقة بالطاقة، ومسـتقبل البيئـة والميـاه، والتنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نجاح العشري، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عضو مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي 2018 : ” تلعب كاوست دوراً محورياً في العلاقة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي في المملكة. فمن خلال دعم كاوست لمجالات التعاون والتنمية الوطنية في المملكة، والتركيز على دعم ورعاية مواهب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لخدمة الوطن، نحرص على توفير بيئة داعمة وحاضنة للعقول الوطنية الشابة، لخلق مجتمع ريادي في المملكة قائم على الإقتصاد المعرفي ” .

ومن جهته، قال الدكتور كيفن كولين، نائب رئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية : ” نفتخر في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بدعمنا رواد الأعمال الناجحون، الذين يعدّون نتاج طبيعي للبيئات المبتكرة التي من شأنها إحدث تغيير فعال. فمشاركتنا في منتدى أسبار 2018، تعكس تقارب رؤيتنا في أهمية الإستثمار في العنصر البشري، من خلال خلق بيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب الواعدة التي من شأنها إحداث فرق ” .

ويشهد منتدى أسبار الدولي مشاركة 4 علماء وباحثين من جامعة الملك عبدالله ، من المقرر مشاركتهم في جلسات نقاشية تتناول مواضيع البيئة والصحة والطاقة في المستقبل. بالإضافة إلى معرض خاص بكاوست، تستعرض فيه الجامعة أبرز شركاتها الناشئة، والمراحل التي تمر فيها الأفكار الابتكارية، قبل حصولها على الدعم من مسرعي الشركات الناشئة كبرنامج ” تَقَدَّم ” لتسريع المشاريع والأعمال الناشئة ومسرّعة تسعة أعشار للأعمال، وصولاً إلى الاستقلالية التجارية كشركة ناشئة. كما يتيح معرض الجامعة لرواد الأعمال الزائرين فرصة التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج تقدم والتي انطلقت في شهر أكتوبر.