هوساوي: لم نقدم المستوى المأمول في مباراة الأهلي.. والخسارة أمر وارد

نواف السالم(صدى):

علق عمر هوساوي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم السبت، على فقدان فريقه ثلاث نقاط، إثر خسارته أمام الأهلي اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مؤكدا على ضرورة مراجعة حسابات فريقه.

وأكد هوساوي عدم رضاه عن المستوى الذي قدموه في المباراة، مشيرًا أن الخسارة أمر وارد في عالم كرة القدم .

وأوضح قائد النصر: ” لم تقدم المستوى المأمول في المباراة، وحاولنا في الشوط الثاني، لكن الأهلي استطاع الضغط علينا، واستطاعوا التسجيل ” .

وأضاف هوساوي: ” لا أعلم كيف الحكم احتسب ضربة الجزاء، لأنني لا أستطيع من التحكم في جسمي أثناء التسديد، والكرة هي من اتجهت ليدي ” .