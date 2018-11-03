تعرّف على الجامعات التي علّقت الدراسة غدًا الأحد حتى الآن

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد؛ نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة ومايترتب على ذلك وبناءً على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد تقرر تعليق الدراسة غداً الأحد الموافق ٢٦/ ٢ / ١٤٤٠ ه بجامعة الملك عبدالعزيز ” .

كما أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة بها، قائلة : ” نظراً للحالة المطرية على جدة وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاقا من التحذيرات الصادرة عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة فقد أصدر معالي مدير الجامعة توجيهاته بتعليق الدراسة غداً (الأحد) 26 صفر 1440هـ في جامعة جدة وفروعها في محافظتي الكامل وخليص ” .

وقرَّرت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، تعليق الدراسة غدًا الأحد، قائلة : ” حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب و الطالبات لمراحل البكالوريوس والماجستير.. توقف الدراسة ليوم غداً الأحد 4 نوفمبر ٢٠١٨ م. نظراً لحالة الطقس حسب تحذيرات الأرصاد الجوية اللهم إجعلها أمطار خير وبركه على العباد والبلاد ” .

من جانبها، ذكرت كلية العلوم والمهن الصحية بجدة في تغريدة لها : ” بناء على توجيهات معالي مدير الجامعة تم تعليق الدراسة ليوم الاحد ٤ نوفمبر في الجامعة فرع جدة ويشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ” .

كما تم تعليق الدراسة غداً الأحد، في فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة للبرامج الإعدادية وبرنامج اللغة الإنجليزية فقط.

وقالت جامعة العلوم الصحية في تغريدة لها : ” بناءً على توجيهات معالي مدير الجامعة : تعليق الدراسة ليوم الأحد ٤ نوفمبر في فرع الجامعة بجدة للطلاب والطالبات و أعضاء هيئة التدريس ” .

وانضمت جامعة أم القرى إلى قائمة الجامعات التي علّقت الدراسة حيث قال في تغريدة لها : ” تعلن جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة يوم غد الاحد نظرا لتقلبات الأحوال الجوية بمكة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم ” .