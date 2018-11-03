إقامة صلاة الغائب على الغريق المنقري بعد 3 أشهر على اختفاءه

تركي السالم(صدى):

تقرَّر إقامة صلاة الغائب على غريق شاطئ رأس الطرفة بجازان، وذلك بعد مرور 3 أشهر على اختفاءه حيث لم يتم العثور على جثمانه.

واستنفدت فرق البحث بحرس الحدود والفرق التطوعية السبل كافة في البحث عنه، دون أن تجد له أي أثر، لذل قررت أسرته إقامة صلاة الغائب عليه يوم الجمعة 1440/ 3/ 1 بعد صلاة الجمعة في جامع قرية رديس، ثم ستُقام مراسم العزاء.

وترجع الواقعة، إلى قيام الغريق المنقري بالدخول إلى الشاطئ ومعه اثنان من أصدقائه، إلا أن الأمواج داهمتهم وتم إنقاذ اثنان منهم، فيما لم يتمكن المنقري من الوصول لهما، ولم يتم العثور عليها بعدها.