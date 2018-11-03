تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة غدًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم مكة، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد نظرًا للأحوال الجوية في جميع مدارسها ومحافظاتها ” الجموم، الكامل، بحرة، عسفان، الشعيبة، وجدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على ” تويتر ” :بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة ، وجه المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص .

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد على مكة المكرمة غدًا الأحد.