القطاع الصحي الشرقي يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

محمد السعران(صدى):

أفتتح مشرف القطاع الصحي الشرقي التابع ل ” صحة الرياض ” د. محمد الدلبحي الحملة الموسمية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، وتطعيم الصف الاول ، وذلك في عدد من المراكز التجارية والمساجد والجوامع .

حيث دشنت الحملة بتطعيم مشرف القطاع الشرقي الدكتور محمد الدلبحي ، حيث

تهدف الحملةللوصول لكافة أفراد المجتمع وحثهم إلى المبادرة للحصول على تطعيم الانفلونزا ، عبر فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية.

كما صاحب الحملة معرض للكشف المبكر عن الامراض المزمنة ، والتوعية بالسكري .

وقدمت الحملة رسائل توعوية متعددة منها رسائل أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام ، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها

” صحة الرياض ” للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي

ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

يذكر أن حملة ” صحة الرياض ” تأتي في اطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تنفذها ” الصحة ” .

ويشار أن الحملة بتوجيه من الادارة المساعدة للصحة العامة بصحة الرياض ، وتستمر لعشرة أيام في العثيم مول خريص للوصول لأكبر شريحة من الجمهور المستهدف .