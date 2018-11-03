  • السبت 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. القطاع الصحي الشرقي يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

القطاع الصحي الشرقي يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

القطاع الصحي الشرقي يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
محمد السعران(صدى):

أفتتح مشرف القطاع الصحي الشرقي التابع ل ” صحة الرياض ” د. محمد الدلبحي الحملة الموسمية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، وتطعيم الصف الاول ، وذلك في عدد من المراكز التجارية والمساجد والجوامع .
حيث دشنت الحملة بتطعيم مشرف القطاع الشرقي الدكتور محمد الدلبحي ، حيث
تهدف الحملةللوصول لكافة أفراد المجتمع وحثهم إلى المبادرة للحصول على تطعيم الانفلونزا ، عبر فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية.
كما صاحب الحملة معرض للكشف المبكر عن الامراض المزمنة ، والتوعية بالسكري .
وقدمت الحملة رسائل توعوية متعددة منها رسائل أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام ، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها
” صحة الرياض ” للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي
ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.
يذكر أن حملة ” صحة الرياض ” تأتي في اطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تنفذها ” الصحة ” .
ويشار أن الحملة بتوجيه من الادارة المساعدة للصحة العامة بصحة الرياض ، وتستمر لعشرة أيام في العثيم مول خريص للوصول لأكبر شريحة من الجمهور المستهدف .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *