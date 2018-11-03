عشريني يحاول قتل زوجته بعدما اكتشفت خيانته.. ورد فعل غير متوقع من الاخيرة

لندن(صدى):

حاول شاب بريطاني قتل زوجته بطعنها حوالي 46 طعنة بعد مشاجرة بينهما، إثر خيانته لها، ومع ذلك قررت الزوجة التي نجت بأعجوبة من الحادث الوقوف بجانب زوجها والعفو عنه.

وتفصيلا ؛ أدين شاب يدعى ” مايكل بارنارد ” الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بالشروع في القتل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، بعدما طعن زوجته الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، بجروح متعددة في أطرافها وجسدها.

وأصيبت الزوجة بندوب عديدة ، وأثناء تحقيق الشرطة البريطانية معها قالت إنها شعرت ” بكل ضربة ” ، واعتقدت أنها سوف تلقى مصيرها، لكن قال الأطباء إنها كانت محظوظة للغاية لتنجو.

استمعت محكمة مايدستون كراون للزوجة، وأكدت أنها قررت العفو زوجها وتخطط لبدء حياتها معه عند إطلاق سراحه من السجن.

وأكد محامي الزوج إنه أعرب عن أسفه لزوجته وقدر محبته لها.