بالفيديو.. تطورات جديدة في معركة الحديدة باليمن

فهمي محمد(صدى):

شنت القوات المشتركة، اليوم السبت، هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في الجهة الشرقية من الحديدة، حيث تدور المعارك بعد الكيلو 10، امتدادا إلى الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، مما أدى إلى مقتل العديد من الحوثيين.

وكشفت مصادر ميدانية، عن وقوع انفجارات عنيفة دوت في المنطقة جراء القصف المتبادل، حيث يشن المتمردون قصفا مدفعيا باتجاه طريق الساحل، وكذا الطريق المؤدي إلى كيلو ١٦ عند قوس النصر.

وشهدت الساعات الماضية، عدة غارات لمقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات الحوثيين في محيط منطقة كيلو 16، شرقي الحديدة.