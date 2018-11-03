متحدث النصر يكشف حقيقة إقالة ” كارينيو “

نواف السالم(صدى):

أنكر ” عبدالله بن زنان ” المتحدث الرسمي باسم إدارة نادي النصر السعودي، اليوم السبت، الأخبار المتداولة التي تشير إلى وجود اتجاه لإقالة المدرب ” كارينيو ” ، عقب خسارة الفريق اليوم السبت أمام ” الأهلي ” بهدفين دون رد في الدوري.

وقال ” بن زنان ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” : ” كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة، خسرنا جولة وتبقى الكثير، الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن، كارينيو مستمر مع الفريق ولاصحة لما يشاع ” .

وأضاف ” بن زنان ” : أنه ” لا أعلم إلى متى الإنتقائية لتقنية الفار من الحكام، ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تحسب ولم يتم الرجوع لتقنية الفيديو، هارد لكم ياعالميين ” .

وأرتقى نادي ” الأهلي ” عقب الفوز للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 21 نقطة.