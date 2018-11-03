وزارة الإعلام تطلق ” الهوية الإعلامية الموحدة ” لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

أطلقت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي ” الهوية الإعلامية الموحدة ” لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى عددٍ من مناطق المملكة.

وتعد ” الهوية الإعلامية الموحدة ” ، في إطار الجهود التي يبذلها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، لتوحيد الرسائل الإعلامية.

كما تعد الهوية الجديدة للزيارة واحدة من ثماني هويات تم تصميمها من قبل مركز التواصل وإطلاقها، بدأت بالهوية الإعلامية الموحدة لزيارات سمو ولي العهد الخارجية الأولى إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، ثم الهوية الإعلامية الموحدة لموسم حج عام 1439هـ، والهوية الإعلامية الموحدة لليوم الوطني الـ(88) للمملكة، والهوية الإعلامية الموحدة لزيارة سمو ولي العهد إلى دولة الكويت.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله المغلوث المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركزي التواصل الحكومي والدولي أن الهوية الإعلامية الموحدة لزيارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للمناطق؛ ستكون متاحة لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وأن هناك دليلاً لاستخدام الهوية، يمكن تحميله من موقع وزارة الإعلام من خلال الرابط التالي: هنــــا..