بماذا علّق سعود آل سويلم على هزيمة النصر؟

نواف السالم(صدى):

علَّق سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على خسارة العالمي مساء اليوم أمام الأهلي، في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال ” آل سويلم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هاردلك لكل محبي العالمي، خسارة النصر الليلة كانت مخيبة للغاية لجماهير الشمس الوفية، والمستوى الفني لم يكن مرضي تماماً، وسنعالجه بشكل عاجل، أشكر كل فرد حضر وساند الفريق ” .

وتلقي نادي النصر، هزيمة ثقيلة أمام الأهلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة في ترتيب الدوري، فيما اقتنص الأهلي 3 نقاط غالية منه ليصبح في المركز الثاني برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف.