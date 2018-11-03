بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حكم مشاهدة المسلسلات الأجنبية

علي القحطاني(صدى):

أفتى الشيخ ” سليمان الماجد ” قاضي الاستئناف، اليوم السبت، بجواز مشاهدة البرامج الهادفة كالطبخ والثقافة والبرامج الدينية، والمسلسلات الهادفة والتي لا تتضمن على أي محرمات كالسماع إلى الموسيقي أو الأغاني، أو محرمات بالنظر إلى العورات، حتى وإن كانت المشاهدة امرأة.

وأوضح ” الماجد ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن المسلسلات حاليًا لا تخلو من المحرمات سواء من إبراز العوارات والمحرمات والتقبيل وهذا محرم على الرجل والمرأة وليس على الرجل فقط، لافتًا إلى أنه هناك بعض المسلسلات يحرم على الرجل مشاهدته ولا يحرم على المرأة ولكن في مجمل الأمر أن المسلسلات الأجنبية والمسلسلات التي يطلق عليها اسم ” العاطفية ” حرمانيتها تشمل الرجل والمرأة.