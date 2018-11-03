توقعات بهطول أمطار رعدية على محافظة جدة غدا

نايف السالم(صدى):

توقع نائب الرئيس لشؤون الأرصاد أيمن غلام بأن الأمطار الرعدية ستستمر على محافظة جدة مساء اليوم وصباح الغد.

وأوضح ” غلام ” عبر صفحته على ” تويتر ” : ” ما زالت الفرص مواتية لهطول أمطار رعدية خلال ساعات الليل على جدة ” ، مضيفا بأنه ‏يتوقع أن تعاود الأمطار هطولها صباح الغد.

وقد هطلت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على محافظة جدة، تركزت على عظم أجزاء المدينة، خاصة جنوبها وشرقها، وعلى المراكز التابعة لها، وسط استعداد من كل الأجهزة ذات الاختصاص.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان لها استمرار هطول الأمطار على جدة والمراكز التابعة لها حتى الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم.