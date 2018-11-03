جامعة الطائف تطلق حملة ” مرض ينخر بصمت ” للتوعية بهشاشة العظام

الطائف(صدى):

أطلقت جامعة الطائف حملة صحية عن مرض ” هشاشة العظام ” ، بعنوان (مرض ينخر بصمت)، تضمنت ندوات طبية، ومعرض للتوعية بالمرض وكيفية الوقاية منه، وكذلك طرق التعامل معه وعلاجه عند الإصابة، إلى جانب تقديم فحوص طبية لزوار المعرض.

وبينت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال نمنقاني، أن مرض هشاشة العظام من الأمراض الشائعة في العالم، ويتسبب بنقصان كتلة العظم والأنسجة الدقيقة المكونة له، ما يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها، وبذلك تزيد فرصة تعرّضها للكسور.

وأوضحت الدكتورة نمنقاني، أن العظم السليم يمر بعمليات متوازنة من الهدم والبناء بشكل مستمر، مشيرة إلى أنّ حدوث خلل في هذا التوازن يتسبب بمعاناة الشخص، مضيفة: ” يمكن القول إنّ تراجع عمليات البناء أو سيطرة عمليات الهدم وزيادتها عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى جعل العظام هشةً وأكثر عرضة للكسر ” .

ولفتت عميد كلية الطب بجامعة الطائف إلى وجود العديد من العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، منها التقدم في العمر، والجنس، وطبيعة أو نمط الحياة، والعوامل الوراثية.

وعن طريقة علاج هشاشة العظام، أوضحت الدكتورة نمنقاني أنه يمكن علاجه بتناول بعض المكملات الغذائية وبعض الأدوية بالاعتماد على حالة المصاب، وقالت: ” من هذه العلاجات عامة مكملات الكالسيوم، وفيتامين (د) وحدة دولية يومياً، وممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ” .

إلى ذلك، أشادت عميد كلية الطب بجامعة الطائف، بالجهد المبذول من قبل الكليات الصحية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في إنجاح حملة ” هشاشة العظام ” ، وتحقيق الغرض المرجو منها.

وشاركت في الحملة أقسام صحية عدة من كلية الطب، والعلوم الطبية التطبيقية، والصيدلة، في شطر الطلاب في المبنى الرئيسي بمجمع الأمير سلطان الطبي، والطالبات بمقر الطالبات بالحوية.

وتضمنت الحملة معرضاً توعوياً، اشتمل على أركان توعوية عن أهم الاحتياطات لمريض الهشاشة سواء داخل المنزل أو في المستشفى، وكيفية التعامل معه في حال تعرض للإصابة.

وقدم المعرض عينات ومنشورات توضح الأغذية التي يجب تناولها لتعزز الفيتامينات المقاومة لأمراض الهشاشة، مثل: فتامين (د)، والكالسيوم، وأهم مصادر هذه الفيتامينات.

وحرص المعرض على توعية زائريه بنمط الحياة الصحي المناسب، لتلافي الإصابة بهذا المرض من خلال تغذية سليمة، وممارسة الرياضة، والتعرض للشمس، وغيرها من العادات الصحية المثالية.

وقدمت في المعرض خدمات صحية مجانية عدة، اشتملت على الفحص لمستوى فيتامين (د) بالدم بمختبرات مركز الخدمات الطبية بالجامعة، وإحالة الحالات المشتبه بها للعرض على متخصصين بالمركز، وكذلك الإحالة إلى العيادات والمراكز المتخصصة.

وتضمنت فعاليات الحملة أيضاً تقديم استشاري أمراض الاستقلاب والغدد الصماء والباطنة عميد البحث العلمي بجامعة الطائف الدكتور خالد السواط، ندوة عن مرض ” هشاشة العظام ” بمبنى كلية الطب الرئيس بشطر الطلاب، فيما قدمت الدكتورة هنوف الحارثي، ندوة مماثلة عن المرض بشطر الطالبات.

وجرى خلال الحملة تقصي مدى الوعي لدى الحضور وزوار المعرض التوعوي عن مرض “هشاشة العظام”، من خلال استبيانات سيتم الاستفادة منها لدراسات لاحقاً في هذا المجال.