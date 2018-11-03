غويدي: سعيد بالفوز وقدمنا مباراة قوية على المستوى الدفاعي والهجومي

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب فريق نادي ” الأهلي ” الأرجنتيني ” بابلو غويدي ” ، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء فريقه ونظيره ” النصر ” ، ضمن الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، إنه سعيد بالفوز والحصول على نقاط المباراة.

وأضاف ” غويدي ” ، أنها كانت مواجهة هامة أمام منافس قوي، وقدمنا مباراة كبيرة في النواحي الدفاعية من حيث الالتزام الدفاعي التام والحد من خطورة الفريق المنافس خاصة في الهجمات المرتدة والتي يتميز بها، كما قدمنا أداء مميز في النواحي الهجومية عن طريق تسجيل الهدفين وإضاعة عدد من الفرص المحققة.

وأوضح ” غويدي ” ، أن اللاعب ” عمر السومة ” تعرض للإصابة عقب مباراة ” الفتح ” ، حيث شعر بإصابة أسفل الظهر، ولكنه يمتلك قلب كبير وكانت لديه الرغبة بالمشاركة في المباراة ومساعدة زملائه في تحقيق الفوز، وعندما دخل نجح في التسجيل بالوقت المناسب، وفضلنا إراحته بعد الهدف الثاني حتى لا تتفاقم الإصابة.