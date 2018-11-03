بالفيديو.. 10 آلاف طالب بالجامعة السعودية الإلكترونية يعانون من تضارب تصنيف شهاداتهم

علي القحطاني(صدى):

اشتكى طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية، أن الشهادات غير مصنفة كتعليم انتظامي في ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد تسجيلهم في الجامعة ودفعهم الرسوم.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن هناك 10 آلاف طالب وطالبة وخريج في الجامعة السعودية الالكترونية يعانون من تضارب تصنيف شهاداتهم، رغم إعلان الجامعة الصريح بأن الطالب المتخرج من قبلها ستقدم له شهادة انتظام.

وقال أحد الطلاب، إنه في اللقاء التعريفي اكتشفنا أن الشهادة الخاصة بهم غير معتمدة من الخدمة المدنية، وتصنيفها أنها شهادة تعليم عن بعد وهذا لم يكن مصرح بالموقع.

كما أكدوا أنهم لم يتدربوا حتى هذه اللحظة على مادة الحاسب عمليا، وأنه لا توجد معامل متكاملة كافية كما توحي إعلانات وبيانات الجامعة، وهو أمر مستغرب وغير مناسب لجامعة ” إلكترونية ” .