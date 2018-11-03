أمن الطرق يوجه تنبيه لمستخدمي طريق الساحل القديم

نايف السالم(صدى):

أعلن أمن الطرق عن إغلاق طريق الساحل القديم ( المفرد ) الواصل بين الميقات والكعكية بمنطقة مكة المكرمة.

ووجه أمن الطرق تنبيها تضمن: ” يرجى من مستخدمي طريق الساحل القديم (المفرد) الواصل بين الميقات والكعكية بمنطقة مكة المكرمة مواصلة سيرهم على الطريق السريع، حيث تم إغلاق الطريق القديم وتحويل الحركة إلى الطريق السريع بسبب السيول المنقولة ” .

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.