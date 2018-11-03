النقل : تنبيه لمستخدمي طريق وادي الفرع و طريق ” العلا – بدا “

عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة النقل، تنبيه لمستخدمي طريق العلا – بدا، موضحة أنه يجب أخذ الحيطة والحذر عند العلامة الكيلومترية (٧٠٠+١١٩) بالقرب من قرية النجد.

كما أصدرت الوزارة، تنبيه لمستخدمي طريق وادي الفرع، مؤكدة على ضرورة الحيطة والحذر عند العلامة الكيلومترية (١٤) و (١٩).

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة المنورة، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تعاود السحب الركامية الرعدية الممطرة تكوناتها مساء هذا اليوم على محافظة جدة، وتهطل منها أمطار متوسطة.