لاكازيت ينقذ أرسنال من الهزيمة أمام ليفربول

ماجد محمد(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، قمة الجولة الحادية عشر بالدوري الإنجليزي بين فريقي أرسنال وليفربول، وذلك بهدف لهدف.

وأحرز ساديو ماني هدفًا لفريقه في الدقيقة 24 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، فيما سدّد جيمس ميلنر هدفًا في شباك الحارس لينو، ويعلن تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 82 مرر ” أيوبي ” كرة سحرية للكازيت الذي وضعها في شباك الحارس أليسون، وينقذ فريقه من الهزيمة أمام الليفر و يتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 27 محتلاً صدارة الترتيب مؤقتًا لحين خوض باقي مباريات الجولة، ووصل رصيد أرسنال إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.