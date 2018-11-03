نشر : منذ 2 ساعتين 1٬642 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. جماهير النصر ترمي بالاعلام وعبوات المياه على كارينيو الوسوم:النصر
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة
كالعادة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يوم رجعتوه للنادي طرتوا بالعجه يا جماهير النصر! وقلتوا كارينيو هو ضالة النصر؟!
والأن ترموه بعبوات الموية وتسبوه!؟
من جد تبغى ما يجيك لا سكر ولا ضغط ولا هروب وتقديم استقالات ومدرب رايح ومدرب جاي شجع الهلال 💙👌💙 ووالله انه الفريق الوحيد والثابت والبقية متحركون أبى وشاء من شاء والحقيقة لا تحجب بغربال والقادم أجمل انشاء الله..
*ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال*💙👌💙