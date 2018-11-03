بالصور.. خربين يشارك في تدريبات الهلال بعد تعافيه

نواف السالم(صدى):

شارك السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها قبل أسابيع مع منتخب بلاده.

وبات لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم جاهزاً للمشاركة في لقاء فريقه أمام الاتفاق بعد غد الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين،

ومن المقرر أن يكون خربين أحد خيارات المدرب خيسوس في مباراة الاتفاق، وقد يشارك في جزء منها.

ويواصل الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب الفريق برنامجه التأهيلي العلاجي بعد العملية الجراحية التي خضع لها الأسبوع الماضي في برشلونة الإسبانية على أن يستكمل برنامجه التأهيلي هناك بحسب توصيات الدكتور رامون كوجات الطبيب المعالج.