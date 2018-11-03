الأزمات والكوارث تحذر من استمرار هطول الأمطار على جدة

نايف السالم(صدى):

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، تنبيه للمواطنين والمقيمين، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار وتدن في الرؤية الأفقية في محافظة جدة غدًا الأحد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويذكر أن وزارة النقل حذرت مستخدمي طريق الفقرة، من تساقط بعض الصخور على الطريق، مما أدى إلى إغلاقه.