  • السبت 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأزمات والكوارث تحذر من استمرار هطول الأمطار على جدة

الأزمات والكوارث تحذر من استمرار هطول الأمطار على جدة

الأزمات والكوارث تحذر من استمرار هطول الأمطار على جدة
نايف السالم(صدى):

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، تنبيه للمواطنين والمقيمين، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار وتدن في الرؤية الأفقية في محافظة جدة غدًا الأحد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويذكر أن وزارة النقل حذرت مستخدمي طريق الفقرة، من تساقط بعض الصخور على الطريق، مما أدى إلى إغلاقه.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57629 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر على الاجواد اينما كانوا ,,

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صيبآ نافعآ..
أمطار غزيرة جدآ في جدة..
الله يحفظنا ويحفظ الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *