” الأرصاد ” تحذر من الأمطار الرعدية وإنعدام الرؤية بمكة المكرمة والطائف

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدمًا وذلك لإستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والمصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على ” مكة المكرمة، الطائف، الشفا، الهدا، بني سعد، ميسان، قيا، عشيرة، السيل الكبير، السيل الصغير، نمرة، الجموم، ملكان، الجعرانة، والأجزاء المجاورة لها ” .

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 21:00 اليوم السبت، وستنتهى في الساعة 5:00 من غدًا الأحد.