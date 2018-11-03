” الأرصاد ” تحذر من الأمطار الرعدية وإنعدام الرؤية بمكة المكرمة والطائف
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدمًا وذلك لإستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والمصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على ” مكة المكرمة، الطائف، الشفا، الهدا، بني سعد، ميسان، قيا، عشيرة، السيل الكبير، السيل الصغير، نمرة، الجموم، ملكان، الجعرانة، والأجزاء المجاورة لها ” .
وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 21:00 اليوم السبت، وستنتهى في الساعة 5:00 من غدًا الأحد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57629 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,