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” الأرصاد ” تحذر من الأمطار الرعدية وإنعدام الرؤية بمكة المكرمة والطائف

” الأرصاد ” تحذر من الأمطار الرعدية وإنعدام الرؤية بمكة المكرمة والطائف
الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدمًا وذلك لإستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والمصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على ” مكة المكرمة، الطائف، الشفا، الهدا، بني سعد، ميسان، قيا، عشيرة، السيل الكبير، السيل الصغير، نمرة، الجموم، ملكان، الجعرانة، والأجزاء المجاورة لها ” .

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 21:00 اليوم السبت، وستنتهى في الساعة 5:00 من غدًا الأحد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57629 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,

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