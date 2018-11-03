النفيعي: ” غويدي ” من سيحدد احتياجاتنا بالفترة الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن ” ماجد النفيعي ” رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، أن من سيحدد احتياجاتنا في الفترة الشتوية القادمة هو ” غويدي ” مدرب الفريق .

ونشر ” النفيعي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” إنه منذ زمن يفتقد النصر، والدوري السعودي لوجود لاعب مهاجم مثل ” ماجد عبدالله ” والأقرب لمستوى ماجد حاليًا، ومنذ ٣ سنوات هو ” عمر السومه ” الموجود في الأهلي ” .

هذا وحقق فريق ” الأهلي ” فوزًا مهمًا على فريق النصر، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.