إغلاق عقبة المحمدية وجبل كرا بسسب تساقط الصخور

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قررت الجهات الأمنية، قفل عقبة المحمدية بسبب تساقط الصخور، نتيجة الأمطار التي هطلت اليوم السبت على ” الطائف ” كذلك قفل جبل كرا احترازيًا.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من فك احتجاز لعدد ٩ سيارات داخل تجمع لمياه الأمطار، تم إخراج أصحابها من دون إصابات ولله الحمد.

وهطلت اليوم السبت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على جميع الأحياء الداخلية لمحافظة الطائف، وكذلك المراكز الخارجية، شملت: ” الهدا والكر والسيل الكبير والسيل الصغير والشفا والسر وعشيرة والحوية والعطيف وشقصان ” .