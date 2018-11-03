عامل يشتكي طول مدة المحاكم العمالية.. و ” العمل ” تجيب

نايف السالم(صدى):

اشتكى عامل من طول مدة المحاكم العمالية والتي وصلت إلى سنتين؛ لكون المشكي لا يأتي إلى الجلسات، فيما ردّت وزارة العمل عليه لتوضح الأمر.

وقال أحد المغردين : ” عزيزي أنتم تقولون إن فيه محاكم عمالية وأن القضية ما تاخذ فترة طويلة.. فيه عامل قابلته يشتكي يقول لي سنتين وزيادة والمشكي مايجي للجلسات ومكتب العمل كأنه متواطء مع المشكي ضد العامل أليس هذا ظلم وتشويه لصورة القضاء فالبلد ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للوزارة قائلًا : ” عزيزي العميل: في حال وجود قضية منظورة عليك مراجعة مكتب العمل لمعرفة الإجراء المتبع ” .