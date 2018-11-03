” النصر ” يكشف الحالة الصحية لـ جونز

نواف السالم(صدى):

أوضح نادي النصر، أن حارس الرمى برادلي جونز سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة، إثر تعرضه لضربة في الرأي وفقدانه الوعي أثناء مباراة الفريق أمام الأهلي.

وقال النصر في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يتواجد الان حارس مرمى النصر الاسترالي برادلي جونز في المستشفى وذلك بعد تعرضه لضربة في الرأس وفقدانه الوعي أثناء مباراة الفريق امام الأهلي ” .

وأضاف : ” وسيبقى جونز تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته ” .

وكان حارس العالمي، قد تعرَّض لإصابة قوية إثر احتكاكه مع زميله برونو أوفيني خلال محاولتهما منع الهدف الأول للأهلي، غادر على إثرها الملعب على محفة، وحل الحارس وليد عبد الله بديلًا عنه.

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