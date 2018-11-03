” التعليم ” تصدر تعميمًا حول خدمة النقل المدرسي

علي القحطاني(صدى):

طالبت وزارة التعليم، قادة وقائدات المدارس، بضرورة حث أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي.

وأصدرت الوزارة تعميمًا، على قادة وقائدات المدارس بإبلاغ أولياء الأمور بكل الوسائل المتاحة (رسائل نصية- منشورات- إعلانات)، عبر نظام نور الوزاري، مشيرًا إلى أن المدرسة ستدرس الطلب؛ لتقوم بإبلاغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عن طريق النظام.

كما سيتم الرد على استفسارات أولياء الأمور عن خدمة التسجيل الذي يشمل جميع الطلاب والطالبات في نظام نور الوزاري.