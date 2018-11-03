بعد شكوى مواطن.. ” السياحة والتراث ” توضح مواعيد الدخول والمغادرة من الفنادق

عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة السياحة والتراث، موعد الدخول الرسمي للفنادق في جميع مناطق المملكة، وكذلك موعد المغادرة.

واشتكى مواطن من فندق بالرياض قائلًا : ” فنادق الرياض شي غير معقول.. يلزمك فالدخول الساعة ٩ صباحاً وإذا دخلت الآن تخرج الساعة ٢ الظهر ” .

وردّ حساب الهيئة على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” وقت الدخول الرسمي للفنادق الساعة 2 مساءً في جميع مناطق المملكة عدا مكة والمدينة الساعة 6 مساءً ” .

وأضاف : ” ووقت المغادرة الساعة 12 مساءً، في حال وجود استفسار او ملاحظات نأمل منك التواصل معنا عبر مركز الإتصال السياحي ١٩٩٨٨ ” .