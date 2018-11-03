بالفيديو.. السياحة والتراث :الفنادق ملزمة بإبلاغ الشرطة عند إسكان الإناث

نايف السالم(صدى):

اشترطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم السبت، على مرافق الإيواء من فنادق وشقق مفروشة إبلاغ مراكز الشرطة في حال إسكان الإناث، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما ممن لا يحملون وثائق رسمية أو إثباتات.

كما اشترطت الالتزام باستقبال النزلاء عموما عند توفر وحدات شاغرة وعدم الامتناع عن تقديم خدمات المبيت والخدمات الأخرى المرخص لها بدون سبب مقبول.

وقال سعد القحطاني رئيس قسم مرافق الإيواء في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في برنامج ياهلا : صدر امر في عام 1428، وتضمن الأمر بعض الضوابط لسماح للمرأة من الإسكان في الفنادق، ومؤكدًا أن الفنادق التزمت حاليًا بالأوامر الجديدة ولم يصل لنا حتى الأن أي شكوى.

وأشار إلى أن امتناع الفنادق عن تسكين أي شخص في حال وجود شواغر يعد مخالفة دون تمييز بين شكل أو لون.