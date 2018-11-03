حماية المستهلك: 10 نصائح للتعامل مع مواد التنظيف

عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ” إنفوجراف ” توضيحي لكيفية التعامل مع مواد التنظيف.

وأوضحت ” الجمعية ” ، عدة خطوات من خلال الإنفوجراف كالأتي ” قراءة دليل الاستخدام والتعليمات الخاصة، الحذر من إضافة مادة تنظيف على مادة أخرى دون استرشاد، إحكام إغلاق العبوات عند الإنتهاء، توافر أدوات السلامة ” القفازات، الكمامات، الأحذية ” ، غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون جيدًا عند الانتهاء.