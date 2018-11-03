مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في هجوم بكابل

كابل(صدى):

لقي جندي أمريكي مصرعه وأصيب آخر في كابول اليوم السّبت في هجوم من الداخل بأيدي عسكريين أفغان، بحسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي.

وكشفت بعثة الحلف الأطلسي في بيان بأن التقارير الأوليّة تشير إلى أنّ المهاجم عنصر في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ” ، مبينة أنّ المهاجم قُتل بأيدي عسكريين أفغان آخرين.

ونقل الجندي الجريح جوّاً إلى قاعدة باغرام العسكرية الجويّة في شمال العاصمة حيث ما زال يتلقّى العلاج وحالته مستقرّة، ولم تتبنّ أي جهة في الحال هذا الهجوم، الثالث من نوعه الذي يستهدف في غضون أقلّ من ثلاثة أسابيع القوّات الأجنبية المكلّفة بتدريب القوات الأفغانية ومؤازرتها، وفقًا لـ ” فرانس برس “.

يذكر أن القوات الأمريكية تطلق على الهجمات التي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأمريكيين الذين يؤازرونهم أو يدربونهم اسم ” هجمات من الداخل ” أو هجمات ” من الخضر على الزرق ” ، وهو تعبير عسكري يرمز فيه اللون الأزرق إلى طرف حليف والأخضر إلى طرف محايد والأحمر إلى طرف معادٍ.