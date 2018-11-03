بالفيديو والصور.. الأهلي يحسم الكلاسيكو بجدارة

طلال الغامدي:تصوير: محمد السعران .. عبدالعزيز حامدي(صدى):

تغلَّب النادي الأهلي، على النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ومن ثم سجّل دجانيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الوقت القاتل من عمر الشوط الثاني.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 75

النصر 0 : 1 الأهلي #النصر_الأهلي pic.twitter.com/I7eCWkfr5X — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 3, 2018