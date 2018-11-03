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بالفيديو والصور.. الأهلي يحسم الكلاسيكو بجدارة

بالفيديو والصور.. الأهلي يحسم الكلاسيكو بجدارة
طلال الغامدي:تصوير: محمد السعران .. عبدالعزيز حامدي(صدى):

تغلَّب النادي الأهلي، على النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ومن ثم سجّل دجانيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الوقت القاتل من عمر الشوط الثاني.

 

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 47 دقيقة

ألف مبــروك جنوبية💚💚توقعــاتي دقـيقـة😉ثنيـن ثفـر😘
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[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 45 دقيقة

اين انتم يا فقراوية
هرطقة المريسل وطقتة وجمهور متصدر لا تكلمني
صدقو انهم متصدرين
ههههههههة
يوم قابلو الكبار يخنعو غصب وهم متعودين على ذلك

[ عدد التعليقات: 11186 ] نشر منذ 42 دقيقة

يكفيه عن فتره غيابه دقيقه انشهد💪👌☺مبروك لعشاق الملكي💚وهاردلك لنصراويه☺

[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 37 دقيقة

الفقر يظل فقر ولو دفنته بالمال

[ عدد التعليقات: 11186 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يبارك فيك دهر💚😘ثدقتي برافوو عليث😁👏☺

[ عدد التعليقات: 3253 ] نشر منذ 12 دقيقة

مبروووووك للراقي وجماهيره
هاردلك للنصراويين
افضل لاعب الحكم رافشان😂
ازعجوه بلقطة الفار🐀🐀 والغا هدفهم😂😂😂😂
جنوبية العشاء عليك
مرقوق وعصيد وفريك وقبوط وحنيني😊
كل منتجات الشتاء😅

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