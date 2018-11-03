بالفيديو والصور.. الأهلي يحسم الكلاسيكو بجدارة
تغلَّب النادي الأهلي، على النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ومن ثم سجّل دجانيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الوقت القاتل من عمر الشوط الثاني.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 75
النصر 0 : 1 الأهلي #النصر_الأهلي pic.twitter.com/I7eCWkfr5X
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 3, 2018
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : ديجانيني في الدقيقة 94
النصر 0 : 2 الأهلي #النصر_الأهلي pic.twitter.com/4Zws6jxesZ
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 3, 2018
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 47 دقيقة
ألف مبــروك جنوبية💚💚توقعــاتي دقـيقـة😉ثنيـن ثفـر😘
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 45 دقيقة
اين انتم يا فقراوية
هرطقة المريسل وطقتة وجمهور متصدر لا تكلمني
صدقو انهم متصدرين
ههههههههة
يوم قابلو الكبار يخنعو غصب وهم متعودين على ذلك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11186 ] نشر منذ 42 دقيقة
يكفيه عن فتره غيابه دقيقه انشهد💪👌☺مبروك لعشاق الملكي💚وهاردلك لنصراويه☺
ابو وليد[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 37 دقيقة
الفقر يظل فقر ولو دفنته بالمال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11186 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يبارك فيك دهر💚😘ثدقتي برافوو عليث😁👏☺
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3253 ] نشر منذ 12 دقيقة
مبروووووك للراقي وجماهيره
هاردلك للنصراويين
افضل لاعب الحكم رافشان😂
ازعجوه بلقطة الفار🐀🐀 والغا هدفهم😂😂😂😂
جنوبية العشاء عليك
مرقوق وعصيد وفريك وقبوط وحنيني😊
كل منتجات الشتاء😅