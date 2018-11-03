بلدية رجال ألمع تدعو المواطنين لتقديم ملاحظاتهم على الخدمات

محمد السعران(صدى):

في إطار الجهود المبذولة من بلدية محافظة رجال ألمع وسعيها لتقديم ما يرضي المواطن ، أطلقت البلدية نداءً للمشاركة في هذا الأمر عن طريق مطالبة الجميع في حال وجود أي ملاحظات على خدماتها التواصل مع البلدية عبر خدمة البلاغات 940 أو عبر حساباتها مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات و تويتر ⁧‫#بلديةمحافظةرجال_المع‬⁩ .

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي حافظ ” بأن هذه الخطوة تأتي إنطلاقاً من باب المشاركة المجتمعية والتواصل بين المسؤول والمواطن التي تخلق جواً من الألفة وكذلك تؤدي إلى سرعة المعالجة عند حدوث أي خلل ، بالإضافة إلى إكتمال التواصل بين الجميع بما يسهم في رقي المحافظة والوصول إلى ما تطمح إليه حكومتنا الرشيدة من نماء وخير للبلاد .