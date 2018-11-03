” الجمارك ” تكشف حقيقة وجود إعفاء جمركي للدراجات النارية للمبتعثين

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، حقيقة وجود إعفاء جمركي للدراجات النارية للطلاب المبتعثين أو الدبلوماسيين.

وتسائل أحد المبتعثين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الله يعطيكم العافية… لم أجد إجابة شافيه لسؤال هل الطالب المبتعث خارج المملكة معفي من رسوم الجمارك والضرائب عند إحضاره دراجته النارية عن طريق الشحن البحري؟… اريد معرفة الإجابة معفي أو غير معفي… الآن لي شهرين ابحث عن الإجابة… وشكراً ” .

وردّت الجمارك عليه قائلة : ” مرحباً بك، نفيدكم بأنه لا يوجد إعفاء جمركي للدراجات النارية للطلاب المبتعثين أو الدبلوماسيين . نسعد بخدمتك ويسرنا مشاركتك بتقييم الخدمة: هنـــا ” .