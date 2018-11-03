” التجمع الصحي بالشرقية ” الأول في رضا المستفيدين بالمملكة عن الخدمات الصحية

سعيد العجل(صدى):

حاز التجمع الصحي الاول بالمنطقة الشرقية على المركز الأول في نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية بالمملكة في النصف الاول من العام الجاري 2018.

وأعلنت وزارة الصحة أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية حصل على النسبة الأعلى في رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية بنسبة 73.9 ٪‏. وفقاً للاستبيان الذي أجرته شركة برس جاني.

ويضم التجمع الصحي بالشرقية في المرحلة الاولى 6 مستشفيات هي مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى النساء والولادة بالدمام، مستشفى الدمام المركزي، مجمع البرج الطبي بالدمام، مستشفى القطيف المركزي، مستشفى الجبيل العام علي ان يكتمل التجمع بنهاية 2019 ليشمل 22 مستشفى، بالاضافة الى 98 مركز رعاية أولية في المنطقة الشرقية لتصل إلى 147 بنهاية 2019.

وبهذه المناسبة، قدم عصام المهيدب رئيس المجلس الاستشاري للتجمع، شكره وتقديره لمنسوبي التجمع الصحي الأول بالشرقية، وأكد أن تبوء المركز الاول سيكون حافزا لبذل المزيد من الخدمات للمستفيدين، مشددا على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها التجمع.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الاول بالشرقية، إن التجمع يحرص على بناء علاقة مع المستفيدين وتحديد عوامل النجاح للوصول إلى مستوى رضا عال، وتعريف المستفيدين بالخدمات والحقوق المقدمة من التجمع وطريقة استخدام هذه الخدمات بالشكل الأمثل والخطوات التي تمر بها معالجة المستفيد.

وأكد الغامدي أن إدارة التجمع حريصة على تفعيل وايجاد طرق تواصل ابداعية مع المستفيدين، إلى جانب بناء نماذج قياس رضا المستفيدين ومتابعة ملاحظات وشكاوى المستفيدين.

وقدم الغامدي هذا الفوز إلى اللجنة الاستشارية للتجمع ومنسوبي التجمع، وقال إننا نفخر في التجمع الصحي الأول بالشرقية بحصولنا على أعلى نسبة رضا للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمملكة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نظير جهود كبيرة بذلها فريق عمل التجمع، حيث نسعى جاهدين لرفع نسبة الرضا إلى معدلات أفضل.