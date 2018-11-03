بالفيديو.. نورة المالكي تكشف أولى خطوات الاحترام بين الزوجين

علي القحطاني (صدى):

أوضحت ” نورة المالكي ” الأخصائية الاجتماعية، اليوم السبت، أن الحوار المتبادل بين الزوجين الذي يؤدي إلى الإنسجام يعد أولي الخطوات نحو تحقيق الاحترام بين الطرفين.

وأضافت ” المالكي ” ، أنه على كل من الزوج والزوجة الاتفاق على أولويات كل منهما من البداية، وهذا بالإضافة إلى التعبير عن المشاعر، مؤكدة على إن الأحترام المتبادل لأهل كل طرف منهما يزيد من الاحترام بين الطرفين.

وأشارت إلى أن التفاهم وخاصة لنقطة الغيرة من قبل أم الزوج والزوجة يساهم بشكل كبير في زيادة الاحترام بين الزوجين.