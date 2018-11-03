بالفيديو.. إغلاق طريق الفقرة بسبب تساقط الصخور

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت، سقوط صخور على طريق الفقرة، مما أدى إلى إغلاق الطريق.

وحذرت وزارة النقل اليوم، مستخدمي طريق الفقرة، من تساقط بعض الصخور، قائلة : تنبيه لمستخدمي طريق الفقرة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود تساقط لبعض الصخور ، لسلامتكم جرى التنويه.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة المنورة، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تعاود السحب الركامية الرعدية الممطرة تكوناتها مساء هذا اليوم على محافظة جدة، وتهطل منها أمطار متوسطة.