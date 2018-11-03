بالفيديو والصور.. ” قوس قزح ” يزين سماء المدينة ومشهد روحاني مع المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

ظهر، اليوم السبت، قوس قزح في سماء المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار عليها.

وظهرت ألوانه فوق المسجد النبوي الشريف وكذلك على مسجد قباء، مخلفًا جمالًا منقطع النظير، حيث عبَّر أهالي المدينة المنورة عن إعجابهم وسعادتهم بظهوره.

ونشر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح بداية هطول الأمطار عصر اليوم السبت على المدينة المنورة، قائلًا : جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض مناطق المملكة غدًا الأحد، حيث توقعت أن تعاود السحب الركامية الرعدية الممطرة تكوناتها مساء هذا اليوم على محافظة جدة، وتهطل منها أمطار متوسطة.